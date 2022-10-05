انخفاض طفيف لأسعار النفط.. وبرنت عند 91.69 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط بشكلٍ طفيفٍ خلال تعاملات الأربعاء مع ترقب الأسواق اجتماع منظمة "أوبك بلس" وقرارها بشأن إنتاج النفط، إلى جانب انتظار بيانات مخزونات الخام الأمريكية.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" نقلاً عن مندوبين داخل المنظمة، أن الأعضاء يدرسون إمكانية خفض إنتاج النفط بين مليون و1.5 مليون برميل، مع احتمالية وصول التخفيضات إلى مليونَي برميل خلال اجتماعهم في وقتٍ لاحقٍ اليوم.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين 3.5 مليون برميل، وتراجع مخزون المقطرات 4.1 مليون برميل.
هذا ومن المقرر صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقاً اليوم، وسط توقعات بارتفاع مخزونات النفط 1.7 مليون برميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.12% أو بنحو 11 سنتاً إلى 91.69 دولار للبرميل، في الساعة 09:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما صعدت بنسبة 3.3% عند تسوية تعاملات أمس.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.24% أو 21 سنتاً إلى 86.31 دولار للبرميل.