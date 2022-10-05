انخفاض طفيف لأسعار النفط.. وبرنت عند 91.69 دولار للبرميل

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.12% أو بنحو 11 سنتاً إلى 91.69 دولار للبرميل، في الساعة 09:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما صعدت بنسبة 3.3% عند تسوية تعاملات أمس.