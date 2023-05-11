"التجارة": المدينة المنورة من أعلى 5 مناطق في أنشطة أبحاث السوق

أكدت الأرقام التي رصدتها وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، نموًّا في عدد السجلات التجارية المصدرة في نشاط أبحاث السوق واستطلاعات الرأي، بلغت نسبته 95% سجلًّا؛ حيث سجلت المدينة المنورة نموًّا في عدد السجلات بلغ 67 سجلًّا تجاريًّا، لتدخل المدينة ضمن أعلى 5 مناطق في المملكة.