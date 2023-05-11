"التجارة": المدينة المنورة من أعلى 5 مناطق في أنشطة أبحاث السوق

أكدت الأرقام التي رصدتها وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، نموًّا في عدد السجلات التجارية المصدرة في نشاط أبحاث السوق واستطلاعات الرأي، بلغت نسبته 95% سجلًّا؛ حيث سجلت المدينة المنورة نموًّا في عدد السجلات بلغ 67 سجلًّا تجاريًّا، لتدخل المدينة ضمن أعلى 5 مناطق في المملكة.
وأشارت نشرة وزارة التجارة للربع الأول من العام الجاري إلى أن إجمالي أعداد السجلات للنشاط بلغ أكثر من ألفي سجل تجاري.
وبيّنت أن القطاعات الواعدة إحدى أهم الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030م، أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، ويأتي نشاط أبحاث السوق واستطلاعات الرأي ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، إضافة إلى جاذبيتها العالية نتيجة النمو العالي الذي تشهده هذه الأنشطة؛ مما يجعلها محورًا للتعاون والشراكات الثنائية، خاصة أن المدينة المنورة تشهد إطلاق العديد من المشاريع العملاقة، مع تزايد الإقبال من قِبَل المعتمرين والزوار؛ مما يعزز قيمة وأهمية أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.