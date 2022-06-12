stc تعلن عن توصية مجلس إدارتها بمنح سهم ونصف لكل سهم لزيادة رأس المال إلى 50 مليار ريال

أعلن مجلس إدارة stc عن توصيته للجمعية العامة، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة بنسبة 150%؛ وذلك من خلال رسملة 30 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة؛ ليرتفع رأس مال stc من 20 مليار ريال سعودي (2 مليار سهم) إلى 50 مليار ريال سعودي (5 مليار سهم)؛ حيث سيتم منح (1.5) سهم مقابل كل (1) سهم يملكه المساهمون وقت الاستحقاق. وتهدف stc من زيادة رأس المال عن طريق منح الأسهم، إلى دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة. وتتوافق زيادة رأس المال مع رؤية الشركة بأن تصبح الشركة الرائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محليًّا وإقليميًّا، من خلال تقديم خدمات ومنتجات وحلول رقمية مبتكرة، وتتوافق الزيادة أيضًا مع رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع الاقتصاد السعودي.
وعن ذلك قال رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل: "تمثل زيادة رأس المال، خطوةً مهمة لشركة stc كأحد أكبر الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي؛ حيث تُعَد هذه الزيادة في رأس المال هي الأكبر في تاريخ السوق السعودي، وستؤدي -بلا شك- إلى تعزيز سيولة الأسهم وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين".
هذا وتسير الشركة بخطى ملموسة واضحة نحو تحقيق استراتيجيتها ورؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في المجال الرقمي والاتصالات؛ لتمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار، في المملكة العربية السعودية، وأبعد.
وترتكز استراتيجية الشركة "تجرأ" على أربعة محاور رئيسية هي التوسع في الحجم والنطاق، وإثراء تجربة العملاء، وتمكين التحول الرقمي، وتحسين العائد على الأصول.
ومنذ إطلاق استراتيجيتها، عملت المجموعة على العديد من المبادرات والمشاريع التي كان لها الأثر الواضح في زيادة وتنوع إيرادات المجموعة من خلال التوسع في أعمالها الأساسية في المملكة والمنطقة، والدخول في مجالات جديدة واعدة.. وقد ساهمت تلك المبادرات والمشاريع في المحافظة على ربحية الشركة ونموها بشكل مستمر.
وتأتي هذه الزيادة في رأس المال كداعم لتنفيذ استراتيجية stc الطموحة في النمو عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة؛ حيث استهلت المجموعة هذا العام بإطلاق العديد من الاستثمارات والشراكات في قطاعات جديدة وواعدة؛ حيث تم الإعلان خلال مؤتمر ليب للتقنية هذا العام، عن إطلاق stc لمبادرة إنشاء مركز رقمي رئيسي "MENA Hub" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثمار تتجاوز قيمته المليار دولار؛ وذلك لتعظيم استثمار البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة والتي تشمل مراكز البيانات والكوابل البحرية الدولية، وللاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة لربط القارات الثلاث رقميًّا.
واستمرارًا لعجلة الاستثمارات المتسارعة، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز فرص الاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية واستضافة البيانات في المنطقة؛ أعلنت الشركة مؤخرًا عن تأسيس شركة مع عدد من الشركاء برأس مال إجمالي يبلغ 894 مليون ريال سعودي متخصصة في الحوسبة السحابية في المملكة مع Alibaba Cloud، المزود الرائد للتكنولوجيا الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي؛ حيث ستلبي هذه الشراكة الطلبَ المتزايد على خدمات وحلول الحوسبة السحابية في المنطقة، مستفيدة من المكانة المتميزة التي تتمتع بها stc في البنية التحتية الضخمة وقطاع الخدمات والحلول التقنية وتأكيدًا لتوجهها بإقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات.
وأيضًا في مجال تقني واعد جدًّا أعلنت stc هذا العام عن توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة جديدة -بالمناصفة- وبرأس مال إجمالي 492 مليون ريال سعودي، وتختص بمجال تقنيات إنترنت الأشياء IoT؛ وذلك بهدف دعم تبني هذه التقنيات، والمساهمة في تمكين قطاع تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة والتوسع إقليميًّا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث ستقدم الشركة حلولًا تقنية نوعية تساهم في دعم قطاعات هامة منها التصنيع وقطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المدن الذكية.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة رأس المال إلى دعم تنفيذ استراتيجية ورؤية المجموعة بالاستمرار في الأداء التشغيلي والمالي المميز، وأن يكون للاستثمارات الكبيرة والمتنوعة التي قامت بها المجموعة أثر إيجابي وملموس على النتائج التشغيلية والمالية على المدى المتوسط والطويل، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض شركات المجموعة ما زالت في مراحل التأسيس.. ومن المتوقع أن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المجموعة عند انطلاق أعمالها التشغيلية والتجارية بشكل متكامل.