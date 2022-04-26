stc تواصل دعمها لرواد الأعمال.. inspireU يفتح التقديم للدفعة الـ 9

تواصل stc دعمها لمنظومة ريادة الأعمال عبر برنامج inspireU الداعم للمشاريع الناشئة، وذلك بإعلانها عن فتح باب التقديم للبرنامج في دفعته التاسعة بعنوان "حلم واقع"، الهادف إلى تمكين روّاد الأعمال من تحقيق أحلامهم وتوفير أفضل الخدمات للشركات الناشئة.
ويُعدّ برنامج inspireU واحدًا من أهم برامج stc لدعم رواد الأعمال ومن أفضل مسرعات الأعمال في المنطقة، إذ يقدم البرنامج منحة مالية بقيمة 100 ألف ريال سعودي، وبرنامجًا تدريبيًا مكثفًا يقدمه خبراء ومستشارون من وادي السيليكون في مجالات عدة.
ويوفر البرنامج مساحات مكتبية لرواد الأعمال والترويج لمشاريعهم وفرصة التواجد والمشاركة في العديد من الفعاليات من ورش العمل والمعارض الوطنية والدولية، كما يساعد المشاريع على الوصول لأفضل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في السوق.
ويلتقي في inspireU العديد من رواد الأعمال والمرشدين لتبادل الخبرات والاستفادة من الخدمات المجانية من شركاء البرنامج التي تصل قيمتها إلى 600,000 ريال سعودي، كما تجد المشاريع الناشئة الدعم والتطوير بمساعدة stc.
وتمكن برنامج inspireU من دعم 75 مشروعًا ناشئاً بمختلف المجالات، حيث وصلت قيمة الاستثمارات فيها إلى 500 مليون ريال.
وبلغت القيمة السوقية لهذه الاستثمارات والتعاملات المالية لمنتجات المشاريع المحتضنة 10 مليارات ريال ساهمت في خلق 600 ألف وظيفة تشاركية في سوق المنطقة ويستخدمها أكثر من 40 مليون مستخدم.