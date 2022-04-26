stc تواصل دعمها لرواد الأعمال.. inspireU يفتح التقديم للدفعة الـ 9

ويُعدّ برنامج inspireU واحدًا من أهم برامج stc لدعم رواد الأعمال ومن أفضل مسرعات الأعمال في المنطقة، إذ يقدم البرنامج منحة مالية بقيمة 100 ألف ريال سعودي، وبرنامجًا تدريبيًا مكثفًا يقدمه خبراء ومستشارون من وادي السيليكون في مجالات عدة.