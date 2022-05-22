stc وعلي بابا تؤسسان شركة للحوسبة السحابية في السعودية

ويعكس استثمار stc مع علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية، في حلول الحوسبة السحابية في الرياض، الرؤية المستقبلية للشركة ودورها الكبير في دفع جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، والتزامها بعقد شراكات قوية مع رواد كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية والدولية إلى المملكة، وخلق بيئة آمنة لرواد الأعمال، وتعزيز أمن المعلومات من خلال حماية البيانات داخلياً في المملكة.