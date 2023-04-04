خلال فبراير الماضي.. 80 مصنعًا بدأت الإنتاج باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال

وبيّن أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر فبراير الماضي بلغت 80 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 4.3 مليارات ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 30 مصنعًا، تليها مصانع المواد الغذائية بـ 12 مصنعًا، ثم مصانع المعادن المُشكلة بـ8 مصانع، ومصانع المطاط واللدائن بـ5 مصانع، والمصانع الكيميائية بـ4 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 86.25%، تليها المصانع الأجنبية بـ11.25%، ثم المصانع المشتركة بـ 2.5%.