أسعار النفط تزيد خسائرها.. وخام برنت يتراجع دون 85 دولارًا

زادت خسائر أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين متجهة نحو تسجيل خسارة فصلية، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية، وتزايد المخاوف بشأن الركود الذي يهدد الطلب العالمي.
وساعد تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية على دفع الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي، مما أضر بالرؤية المستقبلية للطلب على الطاقة، وأضر بشهية المستثمرين للمخاطرة.
وفي ظل ذلك التراجع تتحوّل أنظار المستثمرين نحو مجموعة "أوبك+" عند اجتماعها في الخامس من أكتوبر، الذي قد تدرس خلاله التدخل لوقف انخفاض الأسعار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.64% أو 1.41 دولار إلى 84.74 دولار للبرميل، في الساعة 09:37 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة، لتهبط دون مستوى 85 دولارًا للمرة الأولى منذ يناير.
كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم نوفمبر 1.60% أو 1.26 دولار عند 77.48 دولار للبرميل، متجهة نحو تسجيل أول خسارة فصلية في أكثر من عامين.
وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – 0.57% عند 113.83 نقطة.