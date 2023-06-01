خلال 3 أعوام مقبلة.. شراكة بين نيوم و"تلفاز 11" لإنتاج 9 أعمال تلفزيونية وسينمائية

وعلى مدار 18 شهرًا مضت، قدّمت نيوم الدعم لـ30 إنتاجًا سينمائيًّا وعملًا تلفزيونيًّا، بما في ذلك: فيلم "Desert Warrior" لروبرت ويات، بطولة أنتوني ماكي، والسير بن كينغسلي، وفيلم "Dunki" من إخراج راجكومار هيراني، وبطولة شاروخان، والفيلم السعودي الشهير "بين الرمال" للمخرج محمد العطاوي، وبرنامج تلفزيون الواقعي الأول من نوعه "Million Dollar Island"، بالإضافة إلى العرض التلفزيوني ذي الميزانية الأكبر في المنطقة "Rise of The Witches".