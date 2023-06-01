خلال 3 أعوام مقبلة.. شراكة بين نيوم و"تلفاز 11" لإنتاج 9 أعمال تلفزيونية وسينمائية

أعلنت نيوم عن توقيع اتفاقية شراكة نوعية مع استوديو "تلفاز11" للإنتاج الإعلامي الإبداعي، تشمل إنتاج 9 أعمال تلفزيونية وسينمائية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتسعى نيوم، من خلال هذه الشراكة التي تمت خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، إلى تسريع نمو منظومة الصناعات الإعلامية في نيوم، وزيادة وتيرة الإنتاج الحالية.
وتأتي الشراكة بعد سلسلة النجاحات التي حققها "تلفاز11"، بما في ذلك العرض الأول لفيلم الكوميديا والأكشن "سطّار"، الذي حقق أعلى الإيرادات في السينما السعودية.
وفضلًا عن أعمال الإنتاج المقررة التي تتضمن إنتاج فيلمين سينمائيين ومسلسل؛ يخطط "تلفاز 11" لافتتاح مكتب في مركز نيوم للصناعات الإعلامية خلال العام الجاري؛ حيث من المقرّر أن يدعم المكتب الجديد مكاتب "تلفاز 11" الحالية في الرياض ودبي.
وفي المقابل ستستفيد نيوم من مكاتب "تلفاز 11" الجديدة على أرضها؛ لتنويع أنشطتها وبرامجها لتدريب وتطوير المواهب؛ ما يسهم في خلق جيل جديد من الموهوبين المتدربين، مع إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بفرص وظيفية رائدة في المجال.
وقال مدير قطاع الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في نيوم، واين بورغ: "التزامنا بإنشاء مركز للصناعات الإعلامية والإبداعية عالمي المستوى في نيوم؛ سيسهم في تحويل المنطقة إلى وجهة استثنائية يمكنها المنافسة في هذا المجال على مستوى عالمي، وتأتي شراكتنا مع "تلفاز 11" لتدعم هذا التوجه وتعزز جهودنا وأهدافنا الرامية لتطوير صناعة الإنتاج الإعلامي في المنطقة، مدعومة بما نملكه من مقوّمات متميزة؛ من بنية تحتية متطورة، وطواقم إنتاج تتمتع بمستوى عال من الخبرة، وحوافز تنافسية، وبرامج تدريبية لتطوير الموهوبين في القطاع".
وعلى مدار 18 شهرًا مضت، قدّمت نيوم الدعم لـ30 إنتاجًا سينمائيًّا وعملًا تلفزيونيًّا، بما في ذلك: فيلم "Desert Warrior" لروبرت ويات، بطولة أنتوني ماكي، والسير بن كينغسلي، وفيلم "Dunki" من إخراج راجكومار هيراني، وبطولة شاروخان، والفيلم السعودي الشهير "بين الرمال" للمخرج محمد العطاوي، وبرنامج تلفزيون الواقعي الأول من نوعه "Million Dollar Island"، بالإضافة إلى العرض التلفزيوني ذي الميزانية الأكبر في المنطقة "Rise of The Witches".