"لتبقى": رشِّدوا الطاقة وأوقفوا محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود

دعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" قائدي السيارات إلى اتباع عدد من النصائح والإرشادات أثناء تعاملهم مع مركباتهم، سواء قبل الشراء أو بعده، موضحة أن التنفيذ الدقيق لها يقلص استهلاك الوقود المستخدَم في تشغيلها.
وكشفت الحملة عن أن أبرز الإرشادات يتمثل في إطفاء محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود، مشيرة إلى أن تشغيله أثناء التعبئة يساعد في هدر الوقود على المدى البعيد.
وقالت الحملة إن سوق السيارات السعودي مليء بشتى الأنواع والموديلات والأحجام؛ وبالتالي ينبغي اختيار الأصناف ذات النطاق الأخضر بحسب بطاقة كفاءة الطاقة. موضحة أن القراءة المنضبطة لبطاقة الطاقة، الملصقة على جسم السيارات الجديدة، قبل شرائها، ينتج منها ترشيد كميات كبيرة من الوقود على المدى البعيد.
وأضافت: "بعد شراء السيارة هناك إرشادات، تضمن ترشيد الطاقة، منها اختيار إطار السيارة الموصَى به من قِبل الشركة المصنِّعة، سواء في الحجم أو المواصفات الفنية، والحرص على إجراء الصيانة المستدامة للسيارة؛ لضمان كفاءة تشغيل الأجهزة الداخلية بأقل كمية من الوقود".
وشددت الحملة على قائدي السيارات التأكد من إحكام إغلاق نوافذ السيارة قبل تشغيل المكيف، موضحة أن أي تسريب في النوافذ يؤدي إلى فقدان درجة البرودة؛ وبالتالي تشغيل المحرك فترات أطول مستهلكًا كميات كبيرة من الوقود؛ بهدف تعويض درجة البرودة المفقودة.