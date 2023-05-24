"لتبقى": رشِّدوا الطاقة وأوقفوا محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود

وأضافت: "بعد شراء السيارة هناك إرشادات، تضمن ترشيد الطاقة، منها اختيار إطار السيارة الموصَى به من قِبل الشركة المصنِّعة، سواء في الحجم أو المواصفات الفنية، والحرص على إجراء الصيانة المستدامة للسيارة؛ لضمان كفاءة تشغيل الأجهزة الداخلية بأقل كمية من الوقود".