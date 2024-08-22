سبيكة الذهب تصل لمليون دولار للمرة الٱولى.. والسعودية تتصدر العالم العربي

وتبرز السعودية التي تتصدر المنطقة بامتلاك الذهب، وتليها لبنان بحيازتها 286.8 طنا بقيمة 23.3 مليار دولار.، في حين تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بامتلاكها 173.6 طنا من الذهب، وهو ما يعادل 14.1 مليار دولار، ويمثل 15.5% من احتياطيها الأجنبي.