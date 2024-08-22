سبيكة الذهب تصل لمليون دولار للمرة الٱولى.. والسعودية تتصدر العالم العربي

تتصدّرت المملكة العربية السعودية ترتيب الدول العربية بامتلاكها 323.1 طنا من الذهب (وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي)، بقيمة تزيد عن 26.3 مليار دولار.
ووصل سعر الذهب الفوري مع بداية صباح اليوم الجمعة إلى 2520 دولاراً أمريكياّ للأوقية، مما يجعل سعر سبيكة الذهب "400 أوقية" يصل إلى مليون دولار للمرة الأولى.
وتبرز السعودية التي تتصدر المنطقة بامتلاك الذهب، وتليها لبنان بحيازتها 286.8 طنا بقيمة 23.3 مليار دولار.، في حين تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بامتلاكها 173.6 طنا من الذهب، وهو ما يعادل 14.1 مليار دولار، ويمثل 15.5% من احتياطيها الأجنبي.