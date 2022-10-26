مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11798.77 نقطة

وكانت أسهم شركات: مجموعة فتيحي، وإسمنت الجوف، وسلامة، وشاكر، وكهرباء السعودية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الصقر للتأمين، وبن داود، وسلوشنز، ودار المعدات، وينساب؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.62% و10%.