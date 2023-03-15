من توقعات نمو الطلب الصيني.. برنت يرتفع عند 78.26 دولار للبرميل

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت هذا الأسبوع، بزيادة 1.155 مليون برميل، ما يرفع إجمالي عدد البراميل المضافة حتى الآن هذا العام، إلى أكثر من 56 مليون برميل.