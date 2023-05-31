عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يتجاوز 1.2 مليون منشأة والعاصمة تتصدر

يُذكر أن "منشآت" أصدرت سلسلة من التقارير تحت مسمى "مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بشكل ربعي خلال العام 2022، تناولت خلالها أبرز الأرقام والتحديثات الخاصة بالقطاع وعددًا كبيرًا من الحوارات مع الخبراء وصناع القرار، بالإضافة إلى قصص النجاح ودراسات الحالة؛ حيث تضمنت الأعداد السابقة تسليط الضوء على مناطق استثمارية حيوية وواعدة في المملكة مثل منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة الجوف؛ فيما سلّط كل تقرير الضوء على قطاع يحظى بفرص واعدة للرواد، مثل قطاعات الأغذية والمشروبات، الترفيه والرياضة، التقنيات الصاعدة، الرعاية الصحية.