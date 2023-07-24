مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11801.90 نقطة

وكانت أسهم شركات: ميد غلف، وملاذ للتأمين، والدوائية، وينساب، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: علم، والوطنية للتعليم، واللجين، وأيان، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.32% و3.74%.