أشهر بنوك أمريكا اللاتينية يختار السعودية وجهة واعدة للاستثمارات الدولية

وأكد رئيس البنك أنه اختار المملكة لزيادة حضوره في السوق السعودي الذي يعد وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وأنهم يسعون من أمريكا اللاتينية إلى السعودية ودول الشرق الأوسط؛ لزيادة استثماراتهم الخارجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تقديم الخدمات المالية المتميزة في المنطقة، وتقديم الحلول المالية التي تلبي احتياجاتهم.