أشهر بنوك أمريكا اللاتينية يختار السعودية وجهة واعدة للاستثمارات الدولية

أعلن بنك "BTG Pactual"، أحد أكبر وأشهر البنوك في أمريكا اللاتينية، افتتاح مكتب جديد في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خططه لتوسيع نطاق أعماله في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد رئيس البنك أنه اختار المملكة لزيادة حضوره في السوق السعودي الذي يعد وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وأنهم يسعون من أمريكا اللاتينية إلى السعودية ودول الشرق الأوسط؛ لزيادة استثماراتهم الخارجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تقديم الخدمات المالية المتميزة في المنطقة، وتقديم الحلول المالية التي تلبي احتياجاتهم.
ويعد بنك "BTG Pactual" الذي تم تطويره في البرازيل عام 1983، بتركيزه القوي على الابتكار والتكنولوجيا، نموذجًا للبنوك الاستثمارية التي تركز على تحديث الخدمات المالية وتقديمها من خلال هذا الاستثمار الجديد.