تعاون بين "أرامكو السعودية" و"شاندونغ للطاقة" الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيماويات

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شاندونغ للطاقة، لي وي: تُعد كل من شاندونغ للطاقة وأرامكو السعودية لاعبين مهمين في ساحة الطاقة الدولية، ونحن نتشارك الكثير من المصالح والإستراتيجيات التكميلية ذات النطاق الواسع للتعاون، لا سيّما في تطوير موارد النفط والغاز، والتنمية المتكاملة للتكرير والبتروكيماويات على امتداد السلسلة الصناعية بأكملها.