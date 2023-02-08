النفط يواصل مكاسبه وبرنت عند 83.77 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنسبة طفيفة خلال تعاملات الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية.
وجاء ذلك الارتفاع مع تراجع الدولار عقب تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بأن عملية تراجع التضخم قد بدأت ولكن من المحتمل الاستمرار في رفع الفائدة.
وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة مساء أمس إلى تراجع مخزونات الخام بحوالى 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير، على أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم من قِبَل إدارة معلومات الطاقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة طفيفة 0.1% إلى 83.77 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.27% أو 21 سنتًا عند 77.35 دولارًا للبرميل.