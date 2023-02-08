النفط يواصل مكاسبه وبرنت عند 83.77 دولارًا للبرميل

وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة مساء أمس إلى تراجع مخزونات الخام بحوالى 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير، على أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم من قِبَل إدارة معلومات الطاقة.