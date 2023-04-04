مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند مستوى 10948 نقطة

وكانت أسهم شركات: تهامة، والباحة، وأسواق المزرعة، وبترو رابغ، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: نادك، والعربية، ولازوردي، والإعادة السعودية، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.79%.