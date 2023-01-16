1,41 تريليون ريال.. إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى نوفمبر الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر نوفمبر 2022م، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.