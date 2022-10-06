مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11757.79 نقطة

وكانت أسهم شركات تهامة، وتنمية، وإكسترا، وجرير، وأيان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان، والرياض ريت، وساب، والعالمية، وأسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.81% و 2.87% .