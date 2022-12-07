طيران السعودية الخاص يجتاز معيار عمليات تشغيل طائرات رجال الأعمال

وتشغل شركة طيران السعودية الخاص أكبر محطة طيران خاص على مستوى المملكة، وتتخذ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مقرًّا لها، وتملك صالات على صعيد جميع المدن الرئيسة بالمملكة، كالرياض والدمام والمدينة المنورة ونيوم، كما تحرص على اتباع أفضل الممارسات وتطبيق أفضل الحلول؛ حرصًا منها على الارتقاء بمستوى خدماتها وتوفير أفضل الأسعار التنافسية.