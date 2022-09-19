سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11446 نقطة

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، والمتقدمة، وأكوا باور، وإسمنت القصيم، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تهامة، وبوبا العربية، والسعودي الفرنسي، والسعودي الألماني الصحية، وإسمنت المدينة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.21 % و 6.19%.