أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 82.54 دولارًا للبرميل

ويترقب المستثمرون توضيحًا بشأن موعد استئناف خط أنابيب "كيستون" -الذي ينقل الخام الكندي إلى الولايات المتحدة- وذلك بعدما ذكرت "تي سي إنرجي" أنها أرسلت الجزء الممزق من خط الأنابيب الذي تسرَّبَ في تسرب النفط في وقت سابق هذا الشهر، للاختبار المعدني.