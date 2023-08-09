إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية في النصف الأول من 2023 يصل إلى 6.4 مليارات ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن نتائجه للنصف الأول من عام 2023 خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقِد برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، حيث بلغ إجمالي التمويل المقدم 6.4 مليارات ريال في كل مناطق المملكة، استفاد منه أكثر من 150 ألف مستفيد من المنشآت الصغيرة والناشئة، وروّاد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، بالإضافة إلى حزم الخدمات غير المالية، والبرامج الادخارية؛ لتعظيم الأثر التنموي والاقتصادي.