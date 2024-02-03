"خفض الفائدة الأمريكية" يبتعد ويؤثر.. العقود الآجلة للنفط عند "77.3" دولارًا

وأظهرت بيانات، الجمعة، أن الشركات الأمريكية أضافت وظائف أكثر من المتوقّع في يناير؛ ما يقلّل من احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت قريب.