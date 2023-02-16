مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10458 نقطة

وكانت أسهم شركات: مرافق، وأمانة للتأمين، ومهارة، وعناية، وذيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سلوشنز، وأمريكانا، وتهامة، وزجاج، والشرقية للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.59% و9.09%.