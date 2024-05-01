أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزون الخام الأمريكي

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي، بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.