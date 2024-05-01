أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزون الخام الأمريكي

انخفضت أسعار النفط، اليوم، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 47 سنتاً؛ بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 85.86 دولار للبرميل.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتاً أو 0.6 بالمئة، إلى 81.40 دولار للبرميل.
وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي، بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.