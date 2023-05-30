أسعار النفط تمحو مكاسبها.. وبرنت عند 76.57 دولار للبرميل

محت أسعار النفط مكاسبها وتحوّلت للانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب التطورات المتعلقة باتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، مع سعي البلاد لتجنب التخلف عن سداد الديون.
وكثّف البيت الأبيض وزعماء الكونجرس الجمهوريون جهودهم لحثّ المشرّعين على دعم الاتفاق، وأعرب الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ ورئيس مجلس النواب "كيفين مكارثي"؛ عن ثقتهما بالتصديق على الاتفاق.
ويترقب المستثمرون أيضاً اجتماع "أوبك" وحلفائها المقرر عقده في الرابع من يونيو، والذي ستتخذ المجموعة خلاله قراراً بشأن سياستها الإنتاجية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.65% أو 50 سنتاً عند 76.57 دولار للبرميل، في الساعة 07:41 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.45% أو 33 سنتاً عند 72.34 دولار للبرميل، هذا ولم تكن هناك تسوية للعقود أمس، بسبب عطلة السوق الأمريكي.