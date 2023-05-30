أسعار النفط تمحو مكاسبها.. وبرنت عند 76.57 دولار للبرميل

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.45% أو 33 سنتاً عند 72.34 دولار للبرميل، هذا ولم تكن هناك تسوية للعقود أمس، بسبب عطلة السوق الأمريكي.