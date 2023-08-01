"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على حصة نسبتها 23.08% في "مبكو" السعودية

وقّع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة نسبتها 23.08% في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" السعودية، مقابل نحو 630 مليون ريال (168 مليون دولار).
وستتم الصفقة -بحسب بيان مبكو- بـ"تداول" الثلاثاء، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة سيتم إصدارها لزيادة رأسمال الشركة، وعددها حوالي 20 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.
وأوضح البيان أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يكتتب في كل الأسهم الجديدة بسعر 31.50 ريالًا للسهم الواحد، وسيصبح بموجب ذلك أكبر مساهم في الشركة بنسبة 23.08%.
وتخضع الصفقة حاليًا للموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والموافقات الداخلية للصندوق.
جدير بالذكر أن مبكو كانت قد وقّعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، في مايو الماضي، بهدف التفاوض على اتفاقية الاكتتاب بأسهم جديدة ستصدرها الشركة.
وتأسست مبكو في عام 2000، وهي مدرجة في السوق المالي، وتعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الورق المعاد تدويره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بحسب موقعها الإلكتروني.