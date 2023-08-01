"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على حصة نسبتها 23.08% في "مبكو" السعودية

جدير بالذكر أن مبكو كانت قد وقّعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، في مايو الماضي، بهدف التفاوض على اتفاقية الاكتتاب بأسهم جديدة ستصدرها الشركة.