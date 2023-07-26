تعاملات الأربعاء.. أسعار النفط تتراجع بنسبة 0.5%

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.55% أو 40 سنتاً عند 79.19 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت عند تسوية الأمس إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل.