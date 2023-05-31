سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11014 نقطة

وكانت أسهم شركات: جرير، وجدوى ريت السعودية، والأسماك، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الدوائية، وساب، وبوبا العربية، والدريس، والماوساة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.02 % و 4.76 %.