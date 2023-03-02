المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تتصدَّر جدول رابطة التمويل الإسلامي

وبلغ حجم معاملاتها التمويلية ما يزيد على 3.26 مليارات دولار أمريكي على مستوى العالم، فيما احتلَّت المؤسسة المرتبةَ الثانية بين مديري الطرح والمنظمين الرئيسيين المفوضين على جداول بلومبيرج للتمويل الإسلامي.