المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تتصدَّر جدول رابطة التمويل الإسلامي

تصدَّرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ قائمةَ جداول التمويل الإسلامي بوصفها أكبرَ مدير اكتتاب ومفوض من قبل البنوك الدولية والإقليمية للعام الماضي 2022.
وبلغ حجم معاملاتها التمويلية ما يزيد على 3.26 مليارات دولار أمريكي على مستوى العالم، فيما احتلَّت المؤسسة المرتبةَ الثانية بين مديري الطرح والمنظمين الرئيسيين المفوضين على جداول بلومبيرج للتمويل الإسلامي.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هاني سالم سنبل: تحقيق المرتبة الأولى في التمويل الإسلامي كمدير رئيس للدفاتر ومنظم رئيس مفوض؛ سيكون حافزًا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف "سنبل": المؤسسة استمرَّت في تقديم دعم استراتيجي كبير للدول الأعضاء في بيئة صعبة خلال العام الماضي.