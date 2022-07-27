مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12052 نقطة

وكانت أسهم شركات: المتقدمة، ومجموعة تداول، ووقت اللياقة، وجرير، والفخارية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والبحر الأحمر، ومجموعة الخليج للتأمين، وسلامة، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.50% و9.88%.