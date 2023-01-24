أسعار النفط تتراجع.. وبرنت يُتداول دون 88 دولارًا للبرميل

ومن المقرر أن تصدر -في وقت لاحق اليوم- تقديرات مخزونات الخام في الأسبوع الماضي من قِبَل معهد البترول الأمريكي، على أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن البيانات الرسمية غدًا.