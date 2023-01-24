أسعار النفط تتراجع.. وبرنت يُتداول دون 88 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء، ليهبط خام برنت دون 88 دولارًا، رغم تركيز السوق على آفاق انتعاش الطلب من الصين.
وذلك بعدما ارتفعت أسعار النفط على مدار الأسبوعين الماضيين بدعم من التفاؤل بأن التحول السريع للصين نحو إعادة تشغيل الاقتصاد قد يُعزز الاستهلاك اليومي للنفط.
ومن المقرر أن تصدر -في وقت لاحق اليوم- تقديرات مخزونات الخام في الأسبوع الماضي من قِبَل معهد البترول الأمريكي، على أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن البيانات الرسمية غدًا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.29% أو 26 سنتًا عند 87.93 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة،
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس 0.17% أو 14 سنتًا عند 81.48 دولارًا للبرميل.