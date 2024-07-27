"ضعف الطلب" من الصين يدفع بأسعار "النفط" للتراجع خلال الأسبوع

وبحسب "سكاي نيوز عربية": قال "جورج خوري" رئيس قسم الأبحاث والتعليم لدى شركة "سي.أف.أي": "دعمت بيانات نموّ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي جاءت أفضل من المتوقّع، أمس، سوق النفط الخام في البداية، لكن هذه المكاسب بدّدتها المخاوف المتعلّقة بتراجع الطلب الصيني على النفط".