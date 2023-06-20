الذهب يتراجع في المعاملات الفورية إلى 1960.9 دولار للأونصة

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.52% أو 10.3 دولار عند 1960.9 دولار للأوقية، في الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة، واستقر سعر التسليم الفوري عند 1950.89 دولار.