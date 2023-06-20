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الذهب يتراجع في المعاملات الفورية إلى 1960.9 دولار للأونصة
انخفضت العقود الآجلة للفضة 0.67%.. وهبط البلاتين 0.75%
تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء رغم استقرار الدولار مع انتظار إدلاء رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بشهادته أمام الكونجرس خلال يومَي الأربعاء والخميس للتوصل إلى دلائل حول مستقبل مسار الفائدة.
وخفّضت الصين معدل إقراض رئيس كما كان متوقعاً مع سعي المسؤولين نحو دعم النمو الاقتصادي المتباطئ بعد انتهاء حقبة "كوفيد- 19".
وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.52% أو 10.3 دولار عند 1960.9 دولار للأوقية، في الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة، واستقر سعر التسليم الفوري عند 1950.89 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة للفضة 0.67% أو 16 سنتًا عند 24.18 دولار للأوقية، وتراجع السعر الفوري لتسليم الفوري للبلاتين 0.75% عند 971.31 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، عند 102.55 نقطة.