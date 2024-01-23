باستثمار يصل إلى 1.5 مليار ريال.. توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل منتجع شاطئي بمشروع أجوان

وأوضح وكيل وزارة السياحة أن رعاية الوزارة لتوقيع الاتفاقية تأتي تعزيزًا لدورها الفاعل في تشجيع الاستثمارات بالقطاع السياحي، مؤكدًا دعم الوزارة للمشاريع التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، يعد خطوة مميزة في سبيل تطوير المنطقة الشرقية كونها وجهة سياحية.