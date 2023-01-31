أسعار الذهب تتراجع عند 1917.56 دولار للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة هذا الأسبوع.
وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة، إلى 1917.56 دولار للأوقية، بحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز خمسة في المائة.. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1933.60 دولار.
وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1003.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1641.08 دولار.