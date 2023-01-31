أسعار الذهب تتراجع عند 1917.56 دولار للأونصة

وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة، إلى 1917.56 دولار للأوقية، بحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز خمسة في المائة.. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1933.60 دولار.