الذهب يصعد في المعاملات الفورية 0.3%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددًا هذا العام لكبح جماح التضخم، أثرت سلبًا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 00:51 بتوقيت جرينتش؛ زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1926.29 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1936.10 دولارًا للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.2%؛ وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وتَراجع الذهب 1.8% في الأسبوع الماضي، بعد تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية للعديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بحسب "رويترز".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7% إلى 22.57 دولارًا للأوقية. وزاد البلاتين 0.8% إلى 924.13 دولارًا للأوقية. وصعد البلاديوم 1% إلى 1297.63 دولارًا للأوقية.
وانخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام عند 1269.09 دولارات للأوقية يوم الخميس.