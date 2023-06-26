الذهب يصعد في المعاملات الفورية 0.3%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددًا هذا العام لكبح جماح التضخم، أثرت سلبًا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.