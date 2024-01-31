"ترفيه فقيه" و"ساماكو البحرية" توقّعان عقد شراكة لتطوير وتشغيل مرسى النورس بجدة

وقّعت "ترفيه فقيه" و"ساماكو البحرية"، اليوم، عقدًا لتطوير وتشغيل مرسى جديد لليخوت بجزيرة النورس الواقعة على كورنيش جدة، والذي يعتبر أقرب نقطة لوسط جدة كمرسى لليخوت؛ حيث يقع بين شارعَي صاري والأمير نايف، ويخدم فئات اليخوت والقوارب جميعها بأطوال تتفاوت من صغيرة إلى 30 مترًا فما فوق.
وأوضح محمد إبراهيم شربتلي، الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو البحرية، أن تشغيل المرسى سوف يكون على أعلى المستويات العالمية من حيث الخدمات التي تقدم فيه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير البحر الأحمر.
وأضاف: تتمتّع ساماكو البحرية بخبرة تمتدّ لأكثر من أربعة عقود في تطوير وتشغيل المراسي، ومن المؤكد أن هذه الخبرة تعمل على تعزيز إمكانات مرسى النورس من أجل خلق تجربة بحرية مقنعة ومرضية لزواره.
من جانبه أكّد الدكتور عبد القادر عبد الرحمن فقيه، عضو مجلس الإدارة لشركة ترفيه فقيه؛ أن "فقيه" ملتزمة بتقديم ما يحقّق جودة الحياة في مدينة جدة من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى دمج الترفيه مع خدمات عالمية مميزة في مجال السياحة؛ مثل المطاعم والمتنزهات وألعاب الأطفال، والمنتزهات التي تثري عالم السياحة.