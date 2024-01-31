"ترفيه فقيه" و"ساماكو البحرية" توقّعان عقد شراكة لتطوير وتشغيل مرسى النورس بجدة

وقّعت "ترفيه فقيه" و"ساماكو البحرية"، اليوم، عقدًا لتطوير وتشغيل مرسى جديد لليخوت بجزيرة النورس الواقعة على كورنيش جدة، والذي يعتبر أقرب نقطة لوسط جدة كمرسى لليخوت؛ حيث يقع بين شارعَي صاري والأمير نايف، ويخدم فئات اليخوت والقوارب جميعها بأطوال تتفاوت من صغيرة إلى 30 مترًا فما فوق.