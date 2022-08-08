مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12297 نقطة

وكانت أسهم شركات: صادرات، ونسيج، وتهامة، وأنعام القابضة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: وقت اللياقة، والسعودي الألماني الصحية، والمتحدة للتأمين، وأسلاك، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و6.11%.