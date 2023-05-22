"الفالح" يرعى الملتقى الأول لأعمال "الاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي" في يونيو القادم

يرعى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الملتقى الأول لأعمال "الاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي"، الذي تنظمه غرفة الرياض يوم الإثنين 5 يونيو 2023م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين.
ويهدف الملتقى لخدمة رجال وسيدات الأعمال وإيجاد الحلول لمختلف التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي والثقافي والترفيهي.
ونوّه النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة السياحة نايف بن عبدالله الراجحي، برعاية وزير الاستثمار للملتقى.
وأوضح أن هذه الرعاية تؤكد أهمية الموضوعات التي يناقشها الملتقى والتحديات التي تواجه القطاعات السياحية والترفيهية والثقافية في مجالات التمويل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وتمكين المنظومة السياحية والاستثمار المحلي والأجنبي ودوره في النهوض بهذه القطاعات لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وذكر "الراجحي" أن الملتقى يمثل منصة تفاعلية تجمع أصحاب المصلحة مع متخذي القرارات، كما يعزز الرسائل الإيجابية وعرض الفرص المتاحة، ومناقشة التشريعات والتنظيمات، مما يسهم في تطوير الأعمال السياحية، والثقافية والترفيهية، إضافة إلى نشر المعرفة وزيادة الوعي وإبراز مستجدات الاستثمار في هذه القطاعات بالمملكة.
وبيّن أن الملتقى يسعي إلى تحقيق حزمة من الأهداف منها مناقشة مستجدات الأنظمة والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات في الاستثمار وتوضيح الأثر الإيجابي والعوائد التنموية لتطوير القطاع، بجانب تحفيز الاستثمار الأجنبي في الرياض، وتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين ورواد الأعمال، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص في ملتقى أعمال الاستثمار.
وأفاد بأن أنشطة الملتقى تتضمن عدداً من الفعاليات من بينها "5" جلساتٍ رئيسة، إضافة إلى عدد من قصص النجاح في القطاع، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن الملتقى يستهدف عدداً من الفئات في القطاعين العام والخاص.