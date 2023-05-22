"الفالح" يرعى الملتقى الأول لأعمال "الاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي" في يونيو القادم

وأفاد بأن أنشطة الملتقى تتضمن عدداً من الفعاليات من بينها "5" جلساتٍ رئيسة، إضافة إلى عدد من قصص النجاح في القطاع، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن الملتقى يستهدف عدداً من الفئات في القطاعين العام والخاص.