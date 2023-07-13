النفط يرتفع إلى 80 دولارًا وسط تراجع حدة التضخم الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة، آمالًا في وتيرةٍ أقل لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، ست سنتات إلى 80.17 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت جرينتش بحسب "رويترز".
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 75.79 دولارًا.
وأظهرت بيانات أمريكية يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو حزيران؛ مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين.