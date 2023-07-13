النفط يرتفع إلى 80 دولارًا وسط تراجع حدة التضخم الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة، آمالًا في وتيرةٍ أقل لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.