"الجاسر" يلتقي قادة الشركات الصينية ويشهد توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق، سلسلة لقاءات مع قادة الشركات الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وشهدت هذه اللقاءات توقيع عدة اتفاقيات مشتركة لتعزيز التعاون السعودي الصيني.

وتفصيلاً، كان أولى اللقاءات التي عقدها الوزير "الجاسر"، مع مدير عام تطوير قطاع الشراكات بشركة KERRY فيا تشانغ، حيث استمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وشهد اللقاء تسليم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.