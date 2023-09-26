"الجاسر" يلتقي قادة الشركات الصينية ويشهد توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق، سلسلة لقاءات مع قادة الشركات الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وشهدت هذه اللقاءات توقيع عدة اتفاقيات مشتركة لتعزيز التعاون السعودي الصيني.
وتفصيلاً، كان أولى اللقاءات التي عقدها الوزير "الجاسر"، مع مدير عام تطوير قطاع الشراكات بشركة KERRY فيا تشانغ، حيث استمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وشهد اللقاء تسليم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.
والتقى الجاسر، مع نائب المدير العام لقسم الرقمنة والعمليات عضو مجلس إدارة شركة سينوترانس المجدوعي للشرق الأوسط شاو هونغتاو، واستمع إلى نبذة عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء تسليم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.
والتقى أيضًا مدير منطقة الشرق الأوسط لشركة JDL ياو ليو، واستمع إلى شرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، حيث سلّم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.
وفي السياق نفسه التقى الجاسر، مدير التشغيل وتطوير الأعمال بشركة Alibaba Cainiao Group شين لينهاي، واستمع إلى شرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وقام بتسليم الشركة الرخصة اللوجستية لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة، كما شهد اللقاء توقيع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر.
وأجرى الجاسر لقاءً مع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة J&T Express تشونغ تشيو، واستمع إلى شرح عن الشركة وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء توقيع الدكتور رميح بن محمد الرميح اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر، كما وقع مع الشركة اتفاقية للتعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية.
واختتم لقاءاته بمدير عام شركة iMile يوبي لي، واستمع إلى شرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء توقيع الدكتور رميح بن محمد الرميح، اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر، كما وقّع مع الشركة اتفاقية للتعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية.
وتأتي هذه اللقاءات على هامش مشاركة وزير النقل والخدمات اللوجستية في افتتاح المنتدى العالمي للنقل المستدام، المقام بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 25- 26 سبتمبر 2023م.