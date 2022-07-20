سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11864 نقطة

وكانت أسهم شركات: المعمر لأنظمة المعلومات، والعبداللطيف، والمنجم، وأماك، ومتطورة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وسايكو، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وتشب، والتأمين العربية؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.96%.