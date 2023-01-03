مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10660 نقطة

وكانت أسهم شركات: وفرة، واسمنت القصيم، وفيبكو، ومتطورة، وأسمنت ينبع الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: السيف غاليري، وسدكو كابيتال ريت، وبوبا العربية، والتأمين العربية، ولوبريف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.93% و1.64%.