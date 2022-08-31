تعاملات الأربعاء.. مزيج برنت يرتفع عند 100.22 دولار للبرميل

ورغم ذلك الارتفاع؛ فإن الخام الأمريكي يتجه نحو تسجيل ثالث خسارة شهرية على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ أبريل 2020، وسط إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع الفائدة لمواجهة التضخم، إلى جانب أزمة الطاقة في أوروبا، وقيود الإغلاق المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الصين.