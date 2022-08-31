تعاملات الأربعاء.. مزيج برنت يرتفع عند 100.22 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعد تقديرات أشارت إلى انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام وتراجع مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.
ورغم ذلك الارتفاع؛ فإن الخام الأمريكي يتجه نحو تسجيل ثالث خسارة شهرية على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ أبريل 2020، وسط إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع الفائدة لمواجهة التضخم، إلى جانب أزمة الطاقة في أوروبا، وقيود الإغلاق المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر -التي تنتهي صلاحيتها الأربعاء- بنسبة 0.92% أو 91 سنتًا إلى 100.22 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.07% أو 98 سنتًا عند 92.62 دولارًا للبرميل؛ لكنها لا تزال منخفضة بأكثر من 6% في أغسطس.