أسعار الذهب ترتفع إلى 1994.48 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم، بعد انخفاضها أكثر من 1 في المائة في الجلسة الماضية، بينما يترقّب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخُّم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.