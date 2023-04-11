أسعار الذهب ترتفع إلى 1994.48 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم، بعد انخفاضها أكثر من 1 في المائة في الجلسة الماضية، بينما يترقّب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخُّم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب "رويترز": ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1994.48 دولارًا للأوقية بحلول الساعة "00:36" بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 في المائة إلى 1994.60 دولارًا. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة؛ ما يجعل المعدن الأصفر أقلَّ سعرًا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 24.91 دولارًا للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 994.64 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1429.54 دولارًا.