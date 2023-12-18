مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11676 نقطة

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، وشمس، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.