مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11780.27 نقطة

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، و الأول، وإكسترا، ومجموعة صافولا، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وعلم، والخزف السعودي، وبوان، و بدجت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.94% و 5.56% .